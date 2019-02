KÕHT EI KÄI LÄBI? 3 nippi, kuidas võidelda häiriva kõhukinnisusega 

Kuidas võidelda kõhukinnisusega ja seda juba eos vältida, selgitab Apotheka apteeker Kerli Valge.

Kõhukinnisuse ebameeldivaid tunnuseid – puhitustunne, alakõhukrambid ja kõhuvalud – on ilmselt enamik meist kogenud. Eriti kogevad seda istuva elustiiliga inimesed. Kõhukinnisus tekib siis, kui inimesed ei tarbi piisavalt vett ja kiudaineid, samuti põhjustab seda roojamistungi allasurumine. See võib juhtuda näiteks siis, kui roojamine on hemorroidide tõttu valulikuks muutunud. Probleem võib süveneda lahtistite pikaajalise kasutamise tõttu – see viib ajapikku soole loomuliku töö aeglustumiseni ja kõhukinnisus süveneb. Lühiajaliselt toovad lahtistid muidugi leevendust.

Kuidas kõhukinnisusest jagu saada ja seda ennetada?

1. Muuda elustiili

Kõige mõistlikum on kõhukinnisust üldse vältida. Oluline on regulaarselt süüa kiudaineterikast toitu, ning piisavalt liikuda, samuti ei tohi unustada ka veejoomist. Just rohke lihasöömingu kõrvale võiks juua korralikult vett. Mehed võiksid tarbida kolm liitrit vedelikku päevas ja naised 2,2 liitrit. Siia hulka arvestatakse ka see vee kogus, mis sisaldub juba erinevates toiduainetes.

Väga oluline roll on kiudainetel, mida võiks menüüs olla iga päev üle 25 grammi. Sinna võiksid kindlasti kuuluda täisteraviljatoidud, juur- ja puuviljad ning marjad. Näiteks maasikad, mustsõstrad, ploomid ja vaarikad sisaldavad palju kiudaineid, mis leevendavad kõhukinnisust. Palju kiudaineid sisaldavad ka hernes, uba, kapsas, kaalikas, peet, porgand, kõrvits, datlid, viigimarjad, kuivatatud aprikoosid ja banaanid.