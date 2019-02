NEED ALGAVAD VAREM, KUI ISE ARVAD: 4 märki, et üleminekuaastad on juba hoos 

"Menopaus – see küll mind ei puuduta!" arvab nii mõnigi neljakümneaastane ja vanemgi. Kuid üleminekuiga mõjutab kõikide naiste ja ka nende lähedaste elu. Murdeealiste meeleolukõikumistesse suhtutakse palju sallivamalt kui üleminekueas naiste omadesse, kuigi põhjus on sama – hormonaalsed muutused.

Siis, kui pealtneljakümnene naine mõtleb, kas üleminekuaastad on varsti algamas, on need sageli juba hoos. Lihtsalt nähud on esialgu nii nõrgad, et neid ei pane veel tähele.