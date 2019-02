MAGAD HALVASTI JA ÄRKAD LIIGA VARA? Lammaste lugemise asemel proovi neid nippe 

Kirjanik Jules Verne on öelnud: „Kuigi und nimetatakse meie parimaks sõbraks, on ta selline sõber, kes ennast sageli oodata laseb.” Nüüdisajal on väga vähe inimesi, kes poleks iial kogenud uinumisraskusi. Enamik meist teab, mida tähendab üks magamata öö: väljapuhkamata aju ei taha töötada, mõte ei liigu ning pidev haigutamine häirib suhtlemist. Loomulikult ei ole üks magamata öö veel suur probleem – lähed järgmise päeva õhtul varem magama ja nii saadki ennast välja puhata. Probleem tekib siis, kui unetud ööd järgnevad üksteisele ja tekib pikem unevõlg.

Kõige levinum unehäire on insomnia ehk unetus, mille puhul inimene ei suuda uinuda, jääb liiga hilja magama või ärkab soovimatult vara. Insomnia võib avalduda ka nii, et inimene ärkab öösel ega saa enam uuesti uinuda. Krooniliste unehäirete all kannatab vähemalt 5% täiskasvanuist ning naistel esineb neid tunduvalt sagedamini kui meestel. Viimasel ajal on täheldatud kogu maailmas unehäirete sagenemist. On ka tuvastatud, et unehäireid on mingis eluetapis peaaegu kõigil inimestel. Unetust esineb eriti sageli stressirohketel eluperioodidel. Insomniat võivad põhjustada ka kroonilised haigused, teatud ravimid ja mõnuained (alkohol, nikotiin, kofeiin). Ajutisi une ja ärkveloleku rütmi häireid võib põhjustada reisimisest tingitud ajavahe või muutuva graafikuga (öine) töö.

Mida teha parema une heaks?

Unehäirete vältimiseks saab igaüks ise paljugi ära teha.

Hea on minna magama ja ärgata iga päev enam-vähem samal kellaajal.

Unele tuleb kasuks, kui veeta päeval aega värske õhu käes ja olla kehaliselt aktiivne.

Uneaja eel peaks seevastu vältima tegevusi, mis organismi ergastavad. Intensiivsem kehaline treening ei ole soovitatav kolm-neli tundi enne uneaega.

On kindlaks tehtud, et erinevate ekraanide tekitatud sinine valgus võib pärssida unehormoon melatoniini tekkimist. Selle tõttu on soovitatav lõpetada telerivaatamine, nutiseadmete kasutamine ja töö arvutiga vähemalt tund enne magamaminekut.

Tund või poolteist enne magamaminekut võiks leida aega rahulikuks tegevuseks. Abi on näiteks meeldiva rahuliku muusika kuulamisest.

Kui und ei ole, pole mõtet seda voodisse ootama jääda. Närvilise uneootuse ja lammaste lugemise asemel on õigem tegelda mingi positiivselt mõjuva rahustava tegevusega, näiteks lugeda midagi humoorikat või tegelda kergema käsitööga.

Alkoholist unehäirete korral abi ei saa. Õhtune naps võib küll aidata uinuda, aga kui organism peab puhkamise asemel tegelema alkoholist eraldunud mürkide kahjutuks tegemisega, rikub see ikkagi une.

Muidugi ei sobi kohv ja kange tee õhtusteks jookideks ning ka suitsetamine võib und rikkuda.

Melatoniin aitab unehäirete korral