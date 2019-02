UUS LEIUTIS: nõelaga varustatud tablett süstib keha seestpoolt 

Võimalik, et tulevikus saame alla neelata tabletisuuruse meditsiiniseadme, mis on varustatud nõelaga ning mis manustab meile ravimit maosiseselt. Kuna terava valu retseptoreid on maos ülivähe, ei põhjusta selline tilluke süst tõenäoliselt üldse ebamugavust, kinnitab uurimuse kaasautor Giovanni Traverso Science Newsile.