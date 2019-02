KAS OLED PIISAVALT TUGEV? 8 asja, mida hingeliselt tugevad inimesed kunagi ei tee 

Ta mõistab, et suurem maja, ägedam auto ja kallid riided ei too talle meelerahu.

Kui hingeliselt tugev inimene tunneb, et ta vajab nõu ja abi, siis ta julgeb seda paluda. Ta mõistab, et keegi ei oska kõige ise. Mitmed uuringud on tõestanud, et sotsiaalne tugi on oluline vaimse jõu allikas, mis mõjutab ka füüsilist tervist. Hingeliselt tugev inimene oskab abi vastu võtta.