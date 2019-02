KUI PIKALT SUUDAD KÄIA VALUTA? Veresoontekirurg selgitab, miks see on nii oluline  

Sageli on minu küsimus patsiendile: “Kui palju saate käia - meetrites? Sammudes?” Seda just eelkõige siis, kui põhjuseks, mis patsiendi minu juurde on toonud, on kaebus, et ei saa enam käia nii palju kui vaja, kirjutab Veronika Palmiste oma Facebooki-lehel.

Jalaarterite lupjumine on süsteemne haigus, mille tüsistuste raviks kasutavad veresoontekirurgid avatud operatsioone ja/või soonesisest korrigeerimist - selleks, et tagada labajala verevarustus ja säilitada jäse. Kuna haigust ei saa päris seisma panna, vaid ravimite ning riskifaktorite kontrollimisega lihtsalt aeglustada, on väga oluline agressiivseid sekkumisi võtta ainult siis ette, kui midagi muud enam üle ei jää.

Seetõttu on väga oluline teada, kui pikk on maa, mida patsient saab läbida ilma valuta. Olgu see siis sammudes, meetrites või kas või korrustes.

Ravijuhiste alusel teame, et riskifaktorite kontrolli alla saamisega, regulaarse käimistreeningu ning süsteemse ateroskleroosi tablettraviga saavutame käimismaa pikenemise või vähemalt stabiliseerumise teatud ajaks ja suudame vajaduse agressiivseks kirurgiliseks raviks edasi lükata.

Käimistakistuse tekkimisel tekib valu peamiselt liikumisel säärelihasesse ning sellest kaebusest tuleks rääkida esmalt oma perearstile, kes saab anda esmased soovitused. Veresoontekirurgi juurde pöörduvad need patsiendid tavaliselt siis, kui käimismaa on lühenenud alla 100 m või on lisaks tekkinud öine rahuolekuvalu.