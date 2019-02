Täna avatud valuravikeskuses saavad abi need, keda tavapärane ravi ei aita 

Medicumi valuravi keskuses on aparatuur, millega saab patsientidele teha Eestis ainulaadseid protseduure, näiteks valuravi raadiosagedusliku- ja krüoablatsiooni protseduure. Krüoablatsiooni kasutatakse näiteks kroonilise operatsioonijärgse valu ning raadiosageduslikku ablatsiooni krooniliste alaseljavalude leevendamisel.

„Medicumi valuravi keskuse arstide ravimeetodid hõlmavad nii kogu valuraviks mõeldud ravimite spektrit kui ka perifeerse närvisüsteemi eri piirkondade ravimblokaade," ütles Medicumi valuravi keskuse juhataja Boris Gabovitš. "Traditsiooniliselt on valuravi patsiente Medicumis aidatud ka taastusravi ja füsioteraapia meetoditega, mis moodustavad koos valuravi keskuse teenustega täiusliku kompleksi."

Septembrist muutub Medicumi valuravi keskus Tartu Ülikooli arstiteaduskonna residentuuribaasiks. „Tänavu lisandub kõikidele anestesioloogia ja intensiivravi eriala residentidele kohustuslik kahekuuline valuravi õppetsükkel, mida on võimalik läbida meie valuravi keskuses,“ lisas Medicumi juhatuse esimees Tõnis Allik .

Medicumi valuravi keskus asub Tallinnas, Punane 61. Keskuses töötab neli valuravi arsti, kellest kahel on Eestis ainukesena Euroopa Valuföderatsiooni EFIC välja antud Euroopa valuravi diplom.

Medicumis on valuravi osutatud alates möödunud aasta märtsist. Sisseelamisperioodil on soetatud täiendavat meditsiinitehnikat ning sõlmitud leping haigekassaga ravi osutamiseks. Haigekassa rahastatud valuravi vastuvõtule registreerimiseks on vajalik perearsti või eriarsti saatekiri.