Hea nõu TAASTA RÕÕM JA TERVIS! 5 põhjust, miks turgutada ennast massaažiga Toimetas Sirje Maasikamäe , täna, 09:53

Massaaž aitab unustada hetkeks igapäevamured, koguda jõudu ning puhastada meeled. Vida Press

Massaaž on organismile hea mitmel moel – see lõõgastab, paneb unustama argimured ning turgutab tervist. Siin on viis head põhjust, miks tasub ennast massaažiga hellitada.