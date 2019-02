HÄÄL ON ÄRA? Ära riku häälepaelu ja proovi hoopis neid viit nippi! 

Oma hääle peale mõtleb enamik inimesi alles siis, kui see on ühtäkki kadunud. Riskirühmaks on eelkõige inimesed, kes kasutavad häält iga päev keskmisest enam – lauljad, õpetajad, näitlejad, ent ohustatud on ka need, kes langevad külmetushaiguse küüsi.

1. Vaikuserežiim

Kõige lihtsam, ent samas kõige raskemini teostatav soovitus on mitte rääkida. Kui vähegi võimalik, tuleks kinni pidada täielikust vaikimisrežiimist. Eriti laastavalt mõjub häälepaeltele sosistamine. Hingata tuleks nina kaudu ning korduvate köhatamiste asemel on mõistlik korralikult köhida – see koormab häälepaelte tundlikku limaskesta vähem. Aga vaikimisest üksi ei piisa – tegelikult ei tohiks sel ajal ka muusikat kuulata, sest ka see paneb häälepaelad liikuma.

2. Loputa nina, kurista kurku

Hääle kadumine on tihti seotud ülemiste hingamisteede viirushaigustega. Kui hääl ära, on inimesel tihti ka nohu ja mõnikord kurguvalu.

Apteekrina olen palju head tagasisidet kuulnud nina suuremahulise loputamise kohta – inimesed on suisa öelnud, et kui kõik muu oli läbi proovitud ja tekkinud oli juba lootusetusetunne, tegi nina loputamine imet ja nohu taandus hämmastavalt ruttu. Apteegis on müügil Neilmed Sinus Rinse ninaloputuspudel ja soolasegu pakid, sama lahusega võib vabalt ka kurku kuristada, et eemaldada limaskestale kinnitunud viirused ja bakterid. Abi võib olla ka kloorheksidiini sisaldava suuveega kurgu kuristamisest – kloorheksidiinil on antiseptiline toime, mistõttu peaks see põletikulisele limaskestale rahustavalt mõjuma. Kuristama peaks 2-3 korda päevas ja pärast seda ei tohi 30 minuti jooksul süüa ega suud loputada.