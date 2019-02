LAULUÕPETAJA PRESIDENDI KÄHEDAST KURGUST: ta kasutas häält väga targalt! 

Vokaalpedagoog rõhutab, et kuigi laulmine ja rääkimine on kaks täiesti erinevat asja, jälgis loomulikult ka tema, kuidas Kersti Kaljulaidi hääl peab päeva pingele vastu. Kas aasta olulisemaid kõnesid saab peetud?

Vokaalpedagoog ei näe eilses esinemises ka suurt terviseriski. „Ta kasutas häält väga targalt. Ta ei rääkinud liiga kõvasti. Ja mikrofoni rääkimine on ju midagi muud kui rääkida kuskil suure massi ees kõva häälega. Siin on väga suur vahe.“

Kuna Kersti Kaljulaid rääkis seekord hulga vaiksemalt kui varasematel aastatel, tuli teleri ees kohati pingutada, et iga sõna kohale jõuaks. „Selge see,“ nõustub ka vokaalpedagoog. „Aga vaata, kõik kuulasid hiirvaikselt. Vaikselt rääkimine tõstab ju tähelepanu. Pole paha mõte seda võtet ka teadlikult kasutada. Siin polnud midagi lubamatut, et peaks kuidagi dramaatiliselt suhtuma või presidendi poole näppu viibutama."

Ta arvab, et need, kes teevad häälega tööd, kas või õpetajad, lektorid, näitlejad, lauljad, teavad reeglina oma piire ja kuidas ennast säästa. Kõigil on ju aegu, mil on rohkem tööd ja hääl saab suuremat koormust. Külmetumisest tuleks muidugi hoiduda.

"See, kellele hääl on tööriist, teab, et see peab kaua kestma, seda peab hoidma ja arukalt kasutama. Loomulikult, üle suure rahvahulga või pillide rääkimine, lärmi sees rääkimine-karjumine – kõik see on häälele trauma."