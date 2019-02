DIABEET VÕIB TULLA HIILIVALT: eestlased alahindavad riski haigestuda 

"Kutsume inimesi jätkuvalt üles apteegis oma veresuhkru taset määrama, et leida üles kõrgenenud veresuhkru tasemega inimesed enne, kui diabeet süveneb ja hakkab mõjutama elukvaliteeti,“ sõnas Apotheka apteeker Kerli Valge . „Apteegis on veresuhkru taset käinud viimase kuu jooksul mõõtmas ligikaudu pooltuhat inimest, neist ligi sajal on tuvastatud diabeedirisk, mistõttu neile soovitati edasiseks kontrolliks kindlasti arsti poole pöörduda,“ rääkis ta.

Eesti Diabeediliidu presidendi Ulvi Tammer-Jäätese sõnul põevad Eestis paljud inimesed eeldiabeeti või 2. tüübi diabeeti seda ise teadmata, sest haigus on hiiliv ja annab endast märku alles siis, kui tekivad juba tüsistused. „Seepärast on oluline, et veresuhkru taset mõõdaksid kõik need, kes on ülekaalulised, hädas kõrge vererõhuga, vererasvade ainevahetuse häirega või üle 40-aastased inimesed, kelle lähisugulaste seas on esinenud diabeeti või kel on endal olnud elu jooksul kõrgenenud veresuhkru näit.“