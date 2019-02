ISTUD JÄLLE KOGU PÄEVA? Nii rikud pepuvormi ja riskid nende kuue haigusega 

Peale selle, et istumise ajal ei põleta sa kaloreid, mõjutab see ka veresuhkrutaset ning tõuseb vere kolesteroolisisaldus, mis omakorda tõstab südamehaiguste riski.

Paljud üritavad liikuda palju pärast tööpäeva. See on hea, aga ei korva täielikult istumisega tekitatud kahju. Ei piisa, kui inimene on aktiivne vaid teatud aja päevast. Me peame liikuma kogu päeva, mis tähendab, et istuva tööga inimesed peaksid tõusma üles vähemalt korra tunnis. Paus virgutab nii keha kui meelt ning parandab keskendumisvõimet.