Kõhuõõne ülaosas paremal pool asuv maks on organismi suurim nääre – see on väga töökas ja tegus elund, mis toimetab pidevalt väga erinevates suundades. Maks filtreerib ja puhastab verd, aidates organismil vabaneda kahjulikest ainetest. Maks toodab seedeprotsessi toimimiseks vajalikke ensüüme ja sappi ning hoolitseb kolesteroolitaseme tasakaalu eest. Sel on oluline roll ka süsivesikute ja rasvade ainevahetuses ning immuunsüsteemi toimimises. Maks on ka energia varasalv, kus säilivad glükoosivarud, mineraalid ja rasvlahustuvad vitamiinid. Maks on äärmiselt oluline organ, mille normaalne töö tagab kogu organismi ladusa toimimise.