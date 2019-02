ÄRA ALAHINDA MAGNEESIUMI! See aitab eemal hoida depressiooni, jalakrambid ja muudki hädad 

Magneesium on kõigi rakkude ja paljude ensüümide koostisosa ning oluline osaline kõigis ainevahetusprotsessides. „See annab kehale energiat, aitab lõõgastuda, kannab hoolt meie südame eest ja aitab reguleerida organismi kaaliumi- ja kaltsiumisisaldust,“ selgitab spetsialist magneesiumi olulisust.

Lihtsustatult öeldes on magneesiumi ülesanne käivitada organismis kõik rahustavad protsessid, mistõttu see on hea ka kvaliteetse une tagamiseks. Kuigi magneesium aitab paremini uinuda, ei tasu proviisori sõnul karta, et lisamagneesium muudab päevasel ajal uimaseks.

Siiri Sotniku sõnul on suurenenud magneesiumivajadus kasvueas noorukitel, sportlastel, rasedatel ja eakatel inimestel.

Sportlastel, eriti kestusalade harrastajatel on hädavajalik võtta lisamagneesiumi. „Kui kaltsium aitab lihastel kokku tõmmata, siis magneesium aitab lihasel lõõgastuda. Mineraal on oluline valkude sünteesis, seega ka lihaste tekkes ning see osaleb ka glükogeenist glükoosi tootmisel energia saamise eesmärgil.“

Sportimisel kaotab keha soolasid. Siiri Sotnik toonitab, et intensiivse füüsilise tegevusega me higistame rohkem ja koos higiga väljuvad kehast ka magneesiumiioonid. „See tähendab, et suure pingutuse ja stressi korral kasutab keha magneesiumi tavapärasest enam, mistõttu magneesiumi kasutamine igapäevase toidulisandina aitab kiiremini ja kergemini taastuda ning hoiab eemal depressiooni.“ Proviisor soovitab võtta magneesiumi enne intensiivse treeningu algust, siis on taastumine hiljem kiirem.

Oluline ka rasedatele