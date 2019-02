KAS SUL ON ÕDE? Nii mõjutab see sinu õnnetunnet 

De Montforti ja Ulsteri ülikooli ühistööna valminud uurimusest selgus, et need inimesed, kellel on õde, on õnnelikumad ja optimistlikumad kui teised.

Uuringus intervjueeriti 571 inimest, kes olid 17-25aastased. Muidugi pole küsitletute arv väga suur, kuid loodetavasti kehtivad järeldused ka laiemalt. Õed innustavad oma vendi-õdesid olema avatumad ja rääkima oma tunnetest. Aga need on olulised näitajad, mis mõjutavad hingelist heaolu.

Poisid ei räägi tavaliselt nii palju kui tüdrukud. Kui poisid on omavahel, võivad nad püsida täiesti vait. Tüdrukud on need, kes murravad tavaliselt jää.

Teine seletus võib olla muidugi see, et naised on lihtsalt niivõrd lahedad tüübid, et koos nendega on raske õnnetu olla!