VIIMANE AEG TEHA MUUDATUSI! Nii pidurdad eeldiabeedi süvenemist tõsiseks haiguseks 

Seedimise käigus lagundatakse süsivesikud veres glükoosiks ehk veresuhkruks. Pärast sööki veresuhkru tase tõuseb, mis on ühtlasi signaaliks kõhunäärmele, et see toodaks glükoosi ainevahetust reguleerivat insuliini, mis suhkrutaseme veres normaliseeriks. Kui hormooni tootmine kehas on häiritud, jääb tervislikust kõrgemaks ka veresuhkru tase.