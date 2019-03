KÕHUMURED, AKNE VÕI ALLERGIA? Vaata, kas su head ja halvad kõhubakterid on tasakaalus! 

Meie seedetraktis on nii patogeenseid kui ka mittepatogeenseid mikroobe. “Lihtsamalt öeldes tähendab see n-ö halbu ja häid bakterid. Mittepatogeensed kaitsevad meid haigusetekitajate liigse paljunemise eest ja väldivad limaskesta kahjustuste teket. Patogeensed aga vastupidi, lõhuvad limaskesta terviklikkust. Kui nende kahe tasakaal on paigast ära, võimegi kergesti haigeks jääda,” selgitab Džaniašvili protsesside omapära.

Nende vaeguste korras võib abi saada probiootikumidest, mida kinnitavad mitmed uuringud. “Näiteks on need kasulikud kõhulahtisuse ennetamiseks ja kiiremaks taandumiseks. Ka mängivad need rolli normaalse soole mikrofloora taastumises, aitavad kergendada ja lühendavad sooleinfektsiooni kulgu,” loetleb Mariana Džaniašvili. Probiootikumid toodavad spetsiaalseid ensüüme, mida läheb tarvis toidu seedimiseks, lõhustamiseks, samuti aitavad need parandada vitamiinide ja mineraalide imendumist vereringesse. Lisaks tugevdavad probiootikumid immuunsust.