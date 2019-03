OTSI ABI! Kes saab taotleda haigekassast erandkorras ravimite hüvitamist? 

Alternatiivina võib olla ravim müügiloaga, kuid sel juhul peab ravim olema kantud haigekassa soodusravimite nimekirja näiteks teise diagnoosiga. „Enamasti hüvitatakse ravimeid 90% soodusmääraga, kuid teatud juhtudel, nagu näiteks harvaesinevate haiguste korral võib see olla ka 100%, nii et patsiendi kanda jääb vaid 2,5 eurot retseptitasu,“ selgitas Reiman.

Negatiivseid otsuseid oli kokku ainult 25. Äraütlevate otsuste peamine põhjus on Reimani sõnul see, et ravimil on müügiluba, kuid see pole lisatud haigekassa soodusravimite nimekirja. „Ravimifirma saaks esitada meile taotluse selle ravimi soodusnimekirja lisamiseks,“ kommenteeris ta.