Hea nõu ORTOPEED HOIATAB: isegi üks lisakilo suurendab survet põlveliigesele 3–6 korda Geidi Raud , täna, 12:29 Jaga:

Et liigestele mitte liiga teha, tuleb kehakaal kontrolli all hoida. Vida Press

Kui põlved valutavad ja ragisevad, tuleks astuda kaalule ja loota, et see ebaõiglaselt aus masin ei ütleks: palun seiske minu peale ühekaupa! On teada-tuntud tõsiasi, et ülekaal teeb liigestele liiga. Kuid põhjuseid, miks liigesed ja lihased valu teevad, on teisigi.