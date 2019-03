PEREARST SOOVITAB: nii tugevdad immuunsust ja hoiad eemal kevadväsimuse! 

„Külmetus on kehatemperatuuri langemine alla normaalseks peetava 36–37 kraadi. Haigestumine tekib olenevalt sellest, kui kaua on inimene külmetanud,“ selgitab Jane Ott. Kui ta ootab tuule käes viis minutit bussi ja saab kohe sooja, siis mõjub see karastavalt. „Ikka küsin inimestelt, kust tema haigus võis tulla, näiteks kas ta ootas kaua bussi,“ toob perearst näite, et külmetusel ja külmetamisel on vahe.

„Külmetumise puhul langeb immuunsus sedavõrd, et organism haarab keskkonnast pisikuid kergemini kui muidu. Külmavillid huultel, nohu, kõrge kehatemperatuur, põiepõletik, köha, kurguvalu, silmapõletik – need on mõned näited, kui külmetus on organismi enda võimusesse saanud,“ toob Jane Ott välja tunnuseid.

Külmetumine võib põhjustada ka lihasvalu, näiteks kui selg on külmetanud, läheb lihas pingesse. Ka nahaallergia võib külmetumisel ägeneda. „Kui külmetumisele lisanduvad muud asjaolud, näiteks magamatus, nälgus või vedelikupuudus, langeb immuunsus summaarselt ja haigused-viirused hakkavad külge kergemini kui muidu. Külmetumisel võivad näiteks põies haarata patogeenid võimu enda kätte ja põhjustada haiguse, ka neeruvaagnapõletik ning äge mandlipõletik tekivad nii. Tugeva külmetuse järel võib tekkida kopsupõletik, kui inimene põeb pikalt bronhiiti, tal on astma või muu hingamiselundite funktsiooni häiriv haigus,“ loetleb Jane Ott.

Tugevda immuunsust tervisliku elustiiliga

Kuidas külmetuse vastu võidelda ja immuunsust tugevdada? „Immuunsust tuleb tugevdada kogu aasta vältel,” rõhutab perearst. Tema sõnul tähendab see eelkõige, et tuleb magada piisavalt (8–10 tundi ööpäevas), toituma tervislikult ja mitmekesiselt, tarbima piisavalt vedelikku – peale toidust saadava vedeliku veel liiter-poolteist. Vaja on liikuda, teha sporti ja füüsilist tööd. „Selliselt toimetades ei pea mõtlema, et nüüd ma tugevdan immuunsust, vaid et niisugune ongi mu elustiil. See tuleb kasuks keha kõigile süsteemidele.“

See küll ei tugevda meie immuunsüsteemi, aga viirushaigustesse nakatumist aitab vähendada ka rahvarohkete paikade vältimine. „Siis on viirustega kokkupuude väiksem ja haigus jääb tulemata. Mitte ainult köhijad-aevastajad, vaid ka näiliselt terved inimesed võivad haigusi edasi kanda,“ hoiatab perearst.