Pilatese treener Britt Normet: inimesed justkui surevad juba viiekümneselt, sest keha ei võimalda enam elada! 

„Viimasel kahel kümnendil on inimeste tervis hullusti allamäge läinud. Suhkruhaigus levib epideemiana üle maailma, samamoodi levib väga halb rüht. Väikesed lapsed on juba hädas seljavalude ja nutikaeltega, rääkimata inimestest, kes iga päev arvuti taga töötavad,“ räägib Normet. „Samamoodi läheb järjest kehvemaks toitumine. Kvaliteettoit on nii kallis, et enamus inimesi maailmas nälgivad või söövad kehva kvaliteediga toitu.“

Normet räägib, et Joseph Pilates, kes on pilatese treeningmeetodi arendaja, edendaja ja levitaja, tegeles juba ennatlikult rühiga. „Ta hakkas oma tehnikat looma, sest nägi ette inimese istuvat ajastut, mis lähemale hakkas tulema.“ Halb rüht on Normeti sõnul paljude hädade alus. „Keha hakkab ette kängu vajuma ja me hakkame normaalset vereringet ja siseelundite tööd kokku suruma. Surume verevarustuse ja hapniku kinni, ning sealt hakkavad probleemid.“ Halb rüht põhjustab Normeti sõnul nii depressiooni kui ka seedehäireid, viimased viivad omakorda põletike ja järgmiste probleemideni. „Rüht on üks elu alus ja pilatese tehnika baseerubki sellel, et sirge rüht annab pika eluea, sest see tagab emotsiooni, vereringe, hapnikuvarustuse.“