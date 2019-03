Eestis kasvab jätkuvalt haigestumine emakakaelavähki 

Irina Filippova sõnul on HPV vaktsiine maailmas kasutatud alates 2006. aastast, tänaseks on üle maailma manustatud üle 270 miljoni HPV vaktsiini doosi. Filippova sõnade kohaselt on vaktsiinide pikaajalist kaitseefektiivsust tõestanud mitmed mahukad teaduslikud uuringud.