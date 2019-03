Uudised Taavi Kotka ja ta sõbra võitlus vähiga: „Päeval lamasime süstla otsas, õhtul oksendasime...“ Eesti Ekspress , täna, 13:01 Jaga:

Taavi Kotka Priit Simson/ Ekspress Meedia

Ettevõtja ja e-residentsuse üks arhitekte Taavi Kotka ja logistik Argo Aonurme vahel sündis üheaegselt ränka verevähi ravi üle elades sõprus, mida ei sega ka see, et üks on vankumatu liberaal ja teine kirglik EKRE toetaja.