KOSMOLOOG JAAN EINASTO: „Kui kogu aeg murrad millegi üle pead, siis see hoiab meele ärksa.“ 

Aga kuidas ta hoolitseb vaimu eest? „Vahepeal ei olnud mul värskeid ideid, mida uurida, aga nüüd jälle on. See, et ma olen saanud tegeleda uurimistööga, see on mõjunud hästi ka vaimule. Kui kogu aeg murrad millegi üle pead, siis see hoiab meele ärksa. Meelespidamine ei ole mul muidugi enam see, mis vanasti. Nimed lähevad meelest ära ja vahel, kui lähen kööki, unustan, mida ma pidin nüüd tegema. Aga siis lähed vanasse kohta tagasi ja tuleb meelde.“