Meeled ÕPI OLEMA POSITIIVSEM! 4 mõtteharjutust, mis teevad sind enesekindlamaks Ohtuleht.ee , täna, 12:36

Õpi ka ise enda üle naerma! Vida Press

Ebakindlus on seotud väga tihti hirmudega. Siin on mõned harjutused, mis arendavad sinus enesekindlust, et sa ei kardaks nii palju igasugu olukordi ja elumuutusi. Õpi vaatama elule positiivse pilguga!