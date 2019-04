TEE SÜDAMELE TEENE! Need valikud tagavad sinu mootorile mõnusama elu 

„Eesti on südame-veresoonkonna haigustesse suremuse poolest Euroopas esirinnas,“ kurvastab farmatseut ja selgitab, et südame-veresoonkonna haiguste põhilised põhjustajad on kõrge vererõhk ja vere kõrge üldkolesteroolitase. Riskigruppi kuuluvad inimesed, kelle vererõhk on pidevalt üle 140/90 mm Hg ja üldkolesterool üle 5,0 mmol/l.

Südame-veresoonkonnahaiguste üks suurimaid ja ohtlikumaid riskitegureid on suitsetamine. Farmatseudi sõnul väheneb suitsetamisest loobumisel südamehaigusterisk suisa kolm korda. Niisamuti aitab haiguste riski maandada, kui alkoholitarbimine jääb mõõdukaks..

Juhansoni sõnul on südamehaiguste ennetamisel oluline regulaarselt liikuda. „Juba 30 minutit liikumist päevas annab südamele vajaliku koormuse, normaliseerib vererõhku, vähendab n-ö halva ja suurendab hea kolesterooli taset, langetab tromboosiriski, kehakaalu ning parandab meeleolu. Olgu selleks jooks, uisutamine, ujumine, tantsimine või tempokam kõnd.” Igapäevane liikumine peletab ka stressi, mida peetakse samuti üheks südamehaiguste riskiteguriks. „Lubage endale puhkust, magage rohkem ja veetke aega oma lähedastega.“

Oluline on ka tervislik kehakaal. „Südametervisele on ohtlik siseorganitevaheline rasv," hoiatab apteeker. „Seda hinnatakse vööümbermõõdu järgi, mis peaks naistel jääma 88 cm ja meestel 102 cm piiresse,“ nõustab spetsialist.

Eelista väiksema soola-, suhkru- ja rasvasisaldusega sööke-jooke

Südametervis sõltub palju sellest, mida me sööme. Toidulaual peaks olema puu- ja köögiviljad ning rohkem kiudaineid ja vähem loomseid rasvu sisaldavaid toiduained. Farmatseudi sõnul on oluline piirata soola- ja suhkrutarbimist. Palju tarbitavast soolast on peidus valmistoitudes. Toitude maitsestamisel tasub soolale eelistada ürte. „Liiga palju soola tarbides tõuseb vererõhk ning organismi koguneb vesi ja tekivad tursed, eriti siis, kui toidus on vähe kaaliumit.“