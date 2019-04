TERVE SÜDAME EELDUSED: need toidud ja vitamiinid tugevdavad südant 

Kõige lihtsam, mida saame oma südame heaolu jaoks teha, on anda kehale piisavalt puhkust. Just kevadisel ajal, mil organismi jõu- ja vitamiinivarud on otsakorral, tuleb iseäranis tähelepanu pöörata piisavale unele. Täiskasvanud inimene vajab igal öösel 7–9 tundi und. Unevaeguse korral võiks teha kas või veerandtunnise uinaku keset päeva.

Väga oluline loobuda pahedest – suitsetamisest ja alkoholist. Suitsetamine ahendab veresooni ning seetõttu võib see viia väga tõsistes tagajärgedeni – infarkti ja kõrgvererõhutõveni. Alkoholi tarbimist tuleks samuti piirata, kuna alkohol mõjutab keha üldiselt, ka südame tervist.

Lisa menüüsse palju värvilist

Palju meie südame tervise heaolust sõltub ka sellest, mida me sööme ning mis aineid me toiduga saame. Esmalt tuleks järgida üldisi, tervisliku ja tasakaalustatud toitumise põhimõtteid – võimalusel valmista toit ise, söö vähemalt kolm korda päevas ning vali tervislikumad vahepalad, nagu pähklid, puuviljad. Kuna südame tööd mõjutab väga otseselt rasvade osakaal toidus, siis võimalusel tuleks pigem toitu aurutada või keeta, mitte praadida. Peidetud rasvu leidub saiakestes, koogikestes ning töödeldud toitudes.

Igapäevases menüüs tuleks suurendada taimse toidu osakaalu. Lisada tuleks võimalikult palju rohelist, nagu spinat, brokoli, herned, kevadiselt värsked idud ning erinevad maitserohelised, mis rikastavad toidulauda ning tugevdavad südant.

Kuna südamehaigusi soodustavad rasvased toidud, paljud magusad suupisted ja ebapiisav liikumine, siis tuleks jälgida, et kehakaal oleks kontrolli all ning see ei koormaks südant. Kehamassiindeksit saab igaüks oma pikkuse ja kaalu teades arvutada ning meeles tuleks hoida, et see näitaja jääks 19-25 vahele.