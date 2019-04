VIDEO | Erakordselt suure hoolduskoormusega laps vajab annetajate tuge 

Veebruari lõpus kirjutas Võru linnavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Eve Ilisson Lastefondile: „Võru linnas on 2018. aasta lõpu seisuga 98 raske ja 9 sügava puudega last, kellest suur osa kasutab samuti lapsehoiuteenust vastavalt vajadusele. 2019. aastal eraldati Võru linnale lapsehoiuteenuseks vaid 43 152 eurot. Selleks, et ka teised raske ja sügava puudega lapsed saaksid lapsehoiuteenust vastavalt vajadusele kasutada, vajab Eerik lastefondi abi.“

Riiklik toetus raske ja sügava puudega lastele on arvupõhine, abivajavate laste tegelikke vajadusi see ei arvesta. Kui omavalitsuses väheneb puudega laste arv, väheneb ka toetussumma.

„Lastefond on teinud antud juhul väga erandliku otsuse toetada äärmiselt suure ja spetsiifilise hooldusvajadusega lapse ööpäevaringset teenust Võru Järve Koolis," ütles Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi toetusjuht Eveli Ilves. „Heategevusfondina me ei saa aga jääda taolist sotsiaalvaldkonna teenust toetama, kuna sellise teenuse pärast ei peaks head annetajad südant valutama. Süsteemis on auk ja probleemile on vajalik leida lahendus riiklikul tasandil. Täna näeb riik sügava ja raske puudega lapsi vaid numbriliselt, oleks aga ülim aeg näha ka numbrite taha ning arvestada tegeliku abivajadusega,“