SOOLESTIK MÕJUTAB KA AJU: kuidas on seotud autism ja seedimine? Toimetas Sirje Maasikamäe , täna, 11:17

Autismiga lastel on seedeprobleeme 6–8 korda sagedamini kui tüüpilise arenguga lastel. Vida Press

Soolestiku ja aju seostest on viimastel aastatel palju räägitud. Soolestikku on nimetatud isegi meie teiseks ajuks. Teadlased on leidnud seose ka autismi ja soolestiku töö vahel.