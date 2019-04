UNUSTAD END TELEFONI NÄPPIMA? 6 soovitust, et nutiseade ei rikuks lõplikult su keha 

Kas tuleb tuttav ette? Võtad nutitelefoni kätte vaid hetkeks, kuid näed seal midagi nii põnevat, et näpid telefoni veel poole tunni või tunni pärast. Ja ikka liikumatult, pea kummargil telefoni kohal.

Kui käitud nii pikka aega, võivad kehas tekkida püsivad muutused – kummargil asend mõjutab kogu keha seljast kuni sõrmedeni. Laob lihaste tasakaal, rüht muutub viletsaks, õlad on pinges. Paljud arvavad, et kui teevad päeva lõpus joogat või jooksevad, on kõik hästi. Aga isegi tugev õhtune trenn ei korva kahju, mida teeb tundide kaupa paigalolemine. Probleem pole muidugi nutiseadmes, vaid selles, kuidas sa seda kasutad.