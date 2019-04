NAISTEARST ANNAB NÕU: kuidas üleminekuaastad kergemini üle elada? 

Mis on menopaus?

Mida naised sageli ei tea või millega nad ei oska arvestada?

Keskmiselt algab menopaus 50–55aastaselt. Üleminekuiga võib alata juba peale 35. eluaastat, kuna ovulatoorseid tsükleid hakkab jääma vähemaks ning viljakus langeb. See kõik on väga individuaalne ja seotud nii perekondliku geneetilise fooni, elustiili, kaasuvate haiguste ja ravimite kasutamisega.

Sageli ei teata, et kui menopaus algab enne 40. eluaastat, siis tõuseb oluliselt risk luude hõrenemisele ehk osteoporoosile ja südame-veresoonkonna haigustele. Kui menopaus ei ole alanud 57.–60. eluaastaks, tõuseb risk hormoonsõltuvate kasvajate esinemisele nagu rinna-, emaka- ja munasarjavähk. Kui eri põhjustel on kirurgilisel teel või keemia-kiiritusravi tagajärjel toimunud munasarjade talitluse järsk lõppemine, siis on ka kaebused sageli palju tugevamad, äkilisemad kui loomuliku menopausi puhul.

Milliste probleemidega peaks kindlasti arsti poole pöörduma?

Iga naine kogeb üleminekuaega ja menopausi erinevalt. On naisi, kellel kogu see periood kulgeb eriliste kaebuste ja terviseprobleemideta. Samas on rohkem naisi, kellel hormoonide produktsiooni langus vallandab rea ebameeldivaid sümptomeid.